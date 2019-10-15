Під горою Карачун відкрили меморіал загиблим бійцям

У Новоселівці Донецької області на місці падіння гелікоптера Мі-8 МТ, збитого у 2014 році у районі гори Карачун, відкрито меморіал загиблим воїнам ЗСУ та СБУ.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"14 жовтня 2019 року у День захисника України, саме на місці падіння гелікоптера (селище міського типу Новоселівка Донецької області), було встановлено та урочисто відкрито меморіал Пам’яті загиблим, на якому викарбовано імена дев’ятьох воїнів", - йдеться у повідомленні.

У Новоселівці відкрили меморіал Пам’яті загиблим воїнам ЗСУ та СБУ / Фото Богдана Кондратова

У відкритті меморіалу взяли участь нацгвардійці 15-го Слов’янського полку НГУ.

Військовий капелан Нацгвардії отець Діонісій разом з отцем Віталієм Лімішенком відправили панахиду за загиблими захисниками.

Як відомо, 24 червня 2014 року російські найманці у районі гори Карачун, що поблизу Слов’янська, збили із переносного зенітно-ракетного комплексу гелікоптер Мі-8 МТ, на борту якого перебувало дев’ять військових Збройних сил України та Служби безпеки України.

Вижити не вдалося нікому з тих, хто був на борту.