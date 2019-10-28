Заворушення завдали туристичній індустрії Барселони мільйонних збитків

За тиждень заворушень після ув'язнення лідерів каталонських сепаратистів економічна активність у районах туристичної індустрії Барселони знизилася на 30-50%.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на оцінки туристичної асоціації Barcelona Oberta.

«Економічна активність у центрі міста – переважно в секторах роздрібної торгівлі й готельного бізнесу – знизилася на 30-50% упродовж тижня після оголошення вироків 14 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Серед очевидних причин називаються побоювання клієнтів потрапити в епіцентр насильства, а також закриття закладів через страх пошкоджень або пограбування.

У районах, де відбувалися зіткнення, торгівля впала майже на 60%. Крім того, під час зіткнень приблизно в 70 ресторанах було зруйновано відкриті тераси – учасники заворушень загалом завдали шкоди майну на суму орієнтовно 2 мільйонів євро.

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Як зазначає видання, найбільше постраждала престижна торгівельна вулиця Passeig de Gràcia, де майже 60% продажу припадає на туристів – там економічна активність впала на 30%.

А наведення ладу після заворушень обійшлося місту щонайменше у 3 мільйони євро.

Як повідомлялося, масові протести в Каталонії розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення. Їх звинуватили в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Фото: Toni Albir/EPA