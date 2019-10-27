У Барселоні під час протестів у сутичках з поліцією постраждали шестеро осіб

Протести у Барселоні у суботу закінчилися сутичками групи демонстрантів з поліцією, у результаті шестеро людей були госпіталізовані.

Про це повідомляє DW.

"Унаслідок сутичок радикально налаштованих протестувальників із правоохоронцями у Барселоні ввечері в суботу, 26 жовтня, було госпіталізовано щонайменше шестеро осіб", - йдеться у повідомленні.

Під час акції протесту біля управління поліції демонстранти жбурляли у правоохоронців пляшки та каміння, а також закидали їх петардами. Після цього поліцейські, озброєні щитами та кийками, спробували відтіснити протестувальників та розсіяти натовп.

За оцінками правоохоронців, близько десяти тисяч осіб взяли участь у акції, що була організована так званими Комітетами на захист республіки (CDR) - радикальною організацією, яка виступає за незалежність Каталонії від Іспанії.

Читайте також: У Барселоні поліція розігнала акцію протесту

Зазначається, що акція біля управління поліції була організована окремо від мирного маршу на підтримку незалежності та ув'язнених каталонських лідерів, що відбувся у Барселоні раніше цього дня за участі 350 тисяч людей. Серед них були й понад 700 голів муніципалітетів Каталонії, які також висловили свою підтримку незалежності регіону.

Як повідомляв Укрінформ, масові протести у Каталонії, провінції Іспанії, розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року. Після цього у головному місті іспанського регіону Каталонія — Барселоні - протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

Фото: dpa