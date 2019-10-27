У Барселоні поліція розігнала акцію протесту

Поліція Іспанії застосувала силу, щоб розігнати учасників масових акцій протесту в Каталонії.

Про це повідомляє El Pais.

Сутички між правоохоронцями сталися біля будівлі управління національної поліції Барселони.

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Всього близько 350 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони у суботу, 26 жовтня, для участі у протестах у зв'язку з винесенням верховним судом вироку 12 каталонським політикам, причетним до проведення референдуму про незалежність у 2017 році.