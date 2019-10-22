Протестувальники у Каталонії блокували дороги та залізницю

У містах іспанської Каталонії зранку 22 жовтня протестувальники блокували автошляхи та залізничне сполучення, у Барселоні ввечері розпочався новий мітинг протестувальників.

Про це пише La Vanguardia.

"Рада оборони Республіки (CDR) оголосила новий протест сьогодні о 19:00 на площі Еспанья. Організатори закликають демонстрантів принести парасольки та мило, щоб очистити вулиці від несправедливості", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, навколо площі протестувальники блокують автошляхи.

Раніше, у Жироні студенти перекрили під'їзні шляхи до університету, а також входи до кількох університетських корпусів. Надвечір протестувальники зняли блокаду.

Як повідомлялося, у Каталонії 18 жовтня почався загальний страйк на знак протесту проти вироків Верховного суду в Мадриді дев'ятьом лідерам каталонських сепаратистів. 14 жовтня їх засудили до 9-13 років ув'язнення за проведення незаконного референдуму про незалежність цього регіону 1 жовтня 2017 року.

В ніч на суботу, 19 жовтня, у Барселоні та інших каталонських містах стались найжорсткіші заворушення з початку протестів. Радикально налаштовані протестувальники будували на вулицях барикади, підпалювали контейнери зі сміттям, зривали дорожні знаки, кидали у поліцейських каміння, яйця та петарди. Правоохоронці використовували проти них гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.

Фото: dpa