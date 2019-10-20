Влада Барселони оцінила збитки від масових заворушень у понад €2 мільйони

Влада Барселони підрахувала, що місту внаслідок масових протестів завдано збитків на суму понад два млн євро.

Про це повідомляє іспанське видання 20 minutos.

"Збитки заподіяні місту, становлять понад два мільйони євро лише у столиці Каталонії", - йдеться у повідомленні.

Протести розпочалися минулого понеділка після того, як було винесено вироки каталонським лідерам, яких звинуватили у сепаратизмі. Пошкодження комунального майна Барселони відтоді триває постійно, місцеві чиновники нарахували близько тисячі спалених контейнерів, безліч зірваних дорожніх знаків, тротуари без бруківки та інше.

Ці збитки додаються до матеріальних збитків бізнесменів у центрі міста, які побоюються, що якщо така ситуація продовжиться, то постраждає туристична галузь.

За підрахунками логістів, блокування руху транспорту навколо Барселони завдає до 25 мільйонів євро збитків щодня.

Як повідомлялося, у Каталонії 18 жовтня почався загальний страйк на знак протесту проти вироків, винесених Верховним судом у Мадриді дев'ятьом лідерам каталонських сепаратистів. Вони 14 жовтня були засуджені до 9-13 років ув'язнення за проведення незаконного референдуму про незалежність цього регіону від Мадрида 1 жовтня 2017 року. Це викликало масові акції протесту.

Читайте також: У Барселоні поліція стріляла у протестувальників гумовими кулями

В ніч на суботу, 19 жовтня, в Барселоні та інших каталонських містах стались найжорсткіші заворушення з початку протестів. Радикально налаштовані протестувальники будували на вулицях барикади, підпалювали контейнери зі сміттям, зривали дорожні знаки, кидали у поліцейських каміння, яйця та петарди. Правоохоронці використовували проти них гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.

Фото: АА