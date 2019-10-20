Влада Барселони оцінила збитки від масових заворушень у понад €2 мільйони
Про це повідомляє іспанське видання 20 minutos.
"Збитки заподіяні місту, становлять понад два мільйони євро лише у столиці Каталонії", - йдеться у повідомленні.
Протести розпочалися минулого понеділка після того, як було винесено вироки каталонським лідерам, яких звинуватили у сепаратизмі. Пошкодження комунального майна Барселони відтоді триває постійно, місцеві чиновники нарахували близько тисячі спалених контейнерів, безліч зірваних дорожніх знаків, тротуари без бруківки та інше.
Ці збитки додаються до матеріальних збитків бізнесменів у центрі міста, які побоюються, що якщо така ситуація продовжиться, то постраждає туристична галузь.
За підрахунками логістів, блокування руху транспорту навколо Барселони завдає до 25 мільйонів євро збитків щодня.
Як повідомлялося, у Каталонії 18 жовтня почався загальний страйк на знак протесту проти вироків, винесених Верховним судом у Мадриді дев'ятьом лідерам каталонських сепаратистів. Вони 14 жовтня були засуджені до 9-13 років ув'язнення за проведення незаконного референдуму про незалежність цього регіону від Мадрида 1 жовтня 2017 року. Це викликало масові акції протесту.
В ніч на суботу, 19 жовтня, в Барселоні та інших каталонських містах стались найжорсткіші заворушення з початку протестів. Радикально налаштовані протестувальники будували на вулицях барикади, підпалювали контейнери зі сміттям, зривали дорожні знаки, кидали у поліцейських каміння, яйця та петарди. Правоохоронці використовували проти них гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
Фото: АА