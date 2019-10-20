У Барселоні поліція стріляла у протестувальників гумовими кулями

У Барселоні поліція стріляла у протестувальників гумовими кулями

Укрінформ
Поліція Барселони почала застосовувати спецзасоби для розгону радикально налаштованих протестувальників після того, як молодь накинулася на пожежний загін.

Про це повідомляє ITV.

Як і напередодні вночі, протестувальники почали зводити на вулицях поруч з будівлею Національної поліції Каталонії барикади з підручних засобів. Для будівництва загород в хід йдуть дошки, мішки з вуличних урн, сміття і навіть декоративні дерева.

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Раніше в суботу хулігани вже підпалювали барикади, які потім прибули гасити пожежники. Однак незадовго до півночі за місцевим часом агресивні протестувальники з кулаками накинулися на співробітників пожежного загону, не даючи їм виконувати роботу.

Після цього правоохоронці застосували проти мітингувальників травматичну зброю. Розлючений натовп вдалося витіснити на чималу відстань, пожежники змогли загасити вогонь, що палав посеред проїжджої частини.

Наразі протистояння протестувальників та поліції триває.

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