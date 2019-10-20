У Барселоні поліція стріляла у протестувальників гумовими кулями

Поліція Барселони почала застосовувати спецзасоби для розгону радикально налаштованих протестувальників після того, як молодь накинулася на пожежний загін.

Про це повідомляє ITV.

Як і напередодні вночі, протестувальники почали зводити на вулицях поруч з будівлею Національної поліції Каталонії барикади з підручних засобів. Для будівництва загород в хід йдуть дошки, мішки з вуличних урн, сміття і навіть декоративні дерева.

Раніше в суботу хулігани вже підпалювали барикади, які потім прибули гасити пожежники. Однак незадовго до півночі за місцевим часом агресивні протестувальники з кулаками накинулися на співробітників пожежного загону, не даючи їм виконувати роботу.

Barcelona.

Llegan dos bomberos y no apagan el fuego, sino que saludan a los CDR en plan coleguis. pic.twitter.com/h0urtLA712 — Antidisturbios (@FuerzasDelOrden) October 19, 2019

Після цього правоохоронці застосували проти мітингувальників травматичну зброю. Розлючений натовп вдалося витіснити на чималу відстань, пожежники змогли загасити вогонь, що палав посеред проїжджої частини.

Наразі протистояння протестувальників та поліції триває.