Заворушення в Барселоні: поліція вперше застосувала водомет

Заворушення в Барселоні: поліція вперше застосувала водомет

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Укрінформ
У Барселоні під час акцій протесту 18 жовтня поліцейські вперше застосували проти мітингувальників автомобіль з водометом.

Як повідомляє El Pais, водомет використовували для прориву барикад протестувальників.

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Як повідомлялося, масові протести в Каталонії розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Фото: Twitter/europapress

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