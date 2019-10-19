Заворушення в Барселоні: поліція вперше застосувала водомет

У Барселоні під час акцій протесту 18 жовтня поліцейські вперше застосували проти мітингувальників автомобіль з водометом.

Як повідомляє El Pais, водомет використовували для прориву барикад протестувальників.

🚛 Los Mossos ya han sacado a la calle su camión de agua. Necesario y oportuno. En PN tenemos uno que nos costó 350.000 euros, que es nuevo (se compró hace cinco años) y que está en Barcelona. A qué esperamos para sacar el nuestro, de una vez? #camióndeagua #refuerzosYA #somosUIP pic.twitter.com/qRD1gmZA1t — CEP (@cep_cepolicia) 18 жовтня 2019 р.

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Як повідомлялося, масові протести в Каталонії розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Фото: Twitter/europapress