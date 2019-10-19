Під час масових протестів у Каталонії постраждали 89 осіб
Укрінформ
Щонайменше 89 людей постраждали під час масових акцій протесту в Каталонії, з них 60 отримали травми в Барселоні.
Про це повідомляє El Pais.
Поліцейські заявили про 31 затриманого.
Як повідомлялося, масові протести в Каталонії розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.
Після цього у головному місті іспанського регіону Каталонія – Барселоні – протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона заблокували залізницю.
Протести тривають п'ятий день, також оголошено загальний страйк. Рух поїздів зупинено, а автошляхи перекриті.