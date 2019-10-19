Під час масових протестів у Каталонії постраждали 89 осіб

Щонайменше 89 людей постраждали під час масових акцій протесту в Каталонії, з них 60 отримали травми в Барселоні.

Про це повідомляє El Pais.

Поліцейські заявили про 31 затриманого.

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Як повідомлялося, масові протести в Каталонії розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Після цього у головному місті іспанського регіону Каталонія – Барселоні – протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона заблокували залізницю.

Протести тривають п'ятий день, також оголошено загальний страйк. Рух поїздів зупинено, а автошляхи перекриті.