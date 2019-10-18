У Барселоні поновились жорстокі зіткнення демонстрантів з поліцією

На п’ятий день від початку протестів у Барселоні знову відбулися жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями.

Про це повідомляє La Vanguardia.

"За даними організаторів, сьогодні у демонстраціях взяли участь близько 50 000 людей. В цей час ще є люди, які мітингують у центрі міста. Представництво центрального уряду ретельно охороняється поліцією", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у місті тривають сутички між Національною поліцією та протестувальниками. Зіткнення почалися у середмісті з другої половини дня.

Демонстранти кидають у поліцію предмети, такі як каміння, сталеві кульки, банки та петарди. Працівники поліції у відповідь стріляють гумовими кулями.

Всього 35 людей отримали поранення під час протестів цієї п’ятниці.

Як повідомлялося, масові протести в Каталонії розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Після цього у головному місті іспанського регіону Каталонія – Барселоні – протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона заблокували залізницю.

Протести тривають п'ятий день, також оголошено загальний страйк. Рух поїздів зупинено, а автошляхи перекриті.

Фото: Twitter/europapress