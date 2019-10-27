На Франківщині влітку побували майже мільйон туристів

Івано-Франківську область в літній сезон цьогоріч відвідало 900 тисяч туристів, що відповідає торішньому рівню популярності регіону серед мандрівників.

Водночас туристичний збір зріс майже на 40%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко у коментарі Zruchno.Travel.

«До нас приїжджають туристи з Києва, Дніпра, Львівської, Одеської, Тернопільської та Чернівецької областей. Крім того, Прикарпаття популярне серед поляків, прибалтів, німців і американців. Топ найпопулярніших локацій залишається тим самим: Яремчанщина, Надвірнянський район, Косівщина, Верховинщина, Івано-Франківськ, Дністровський каньйон", – уточнив Передерко.

Найбільш популярними літніми фестивалями, за його словами, стали UnderHill European Music Festival, "Полонинське літо", "Лудинє", Drive for Life, "Дженджур Фист".

Як зазначив Передерко, цього літа на Івано-Франківщині презентували новий етномаршрут "Мистецьке намисто Покуття і Гуцульщини"; було створено 15 віртуальних 3D-турів цікавими туристичними локаціями Івано-Франківської області.

Крім того, традиційно пройшов VIII сезон безкоштовних екскурсій в Івано-Франківську. Загалом гіди з травня до вересня провели 23 екскурсії, на яких побувало понад 650 осіб.

"В цей час ми завершуємо реалізацію багатьох інфраструктурних проєктів (нові екомаршрути, рекреаційні зони відпочинку). Допомагаємо в реалізації грантового проєкту "Світ Карпатських розет – заходи по збереженню унікальності культури Карпат". Крім того, починаємо партнерську участь у грантових проєктах "52 способи життя в Карпатах: відродження традиційної культури праці"; "Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для охорони природи та екологічної освіти"; почали проєкт "52 вікенди на Івано-Франківщині". Зараз проходить формування переліку фірм-партнерів. Також плануємо запустити новий туристичний портал до кінця року", – додав Віталій Передерко.