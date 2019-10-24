Між Україною та Домінікою 13 листопада запрацює безвізовий режим

Угода про скасування візових вимог для взаємних поїздок громадян України та Співдружності Доміники набуде чинності 13 листопада.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ на своїй сторінці в Facebook.

“Маємо приємні новини для громадян України та Домініки. 13 листопада 2019 року набирає чинності міжурядова Угода про скасування візових вимог”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угодою передбачені взаємні безвізові подорожі з будь-якою метою в’їзду строком до 90 днів впродовж 180 днів.

Крім того, відповідно до угоди довгострокові візи для перебування понад 90 днів будуть безоплатними.

Читайте також: Зеленський закликав парламент Японії надати безвіз українцям

Як повідомлялося, 19 серпня Кабінет Міністрів України затвердив угоду з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог, підписану 15 травня 2019 року в Лондоні.

Співдружність Домініки є острівною державою на межі Карибського моря й Атлантичного океану, між Гваделупою та Мартинікою площею 751 кв. км і населенням близько 72 тис. Населення переважно африканці за походженням, також на острові мешкає невелика кількість аборигенів-карибів (близько 500 осіб).