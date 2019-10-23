Зеленський закликав парламент Японії надати безвіз українцям

Президент Володимир Зеленський обговорив із керівництвом парламенту Японії реформи та залучення інвестицій в Україну, а також закликав впровадити безвізовий режим для українців напередодні Олімпійських ігор-2020.

Про це йшлося під час зустрічі глави держави з головою Палати представників (нижня палата парламенту Японії) Тадаморі Осімою та головою Палати радників (верхня палата парламенту) Акіко Санто в Токіо, повідомляє пресслужба Президента.

Зазначається, що Зеленський подякував керівництву японського парламенту за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Він також висловив упевненість у ефективності роботи новоствореної депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Японією.

«Вірю, що діяльність групи виведе міжпарламентський діалог між нашими державами на якісно новий рівень», - сказав Президент.

Крім того, сторони обговорили реформи та залучення інвестицій в Україну.

Так, голова Палати радників Акіко Санто наголосила, що в Україні зареєстровано понад 40 японських приватних компаній, а японські бізнесмени відзначають великий потенціал України. У свою чергу, Президент висловив сподівання, що кількість японських компаній, зареєстрованих в Україні, зростатиме.

Водночас спікер нижньої палати парламенту Японії Тадаморі Осіма наголосив, що знає про Україну, зокрема завдяки виступам наших спортсменЗеленський закликав парламент Японії надати безвіз українцямів. Він висловив сподівання побачити їх на Олімпійських іграх – 2020, які відбудуться у Японії.

Глава Української держави натомість закликав впровадити безвізовий режим для українців напередодні змагань.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня перебуває з робочим візитом у Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.

Фото: www.president.gov.ua