Японські бізнесмени зацікавилися "Державою у смартфоні" – ОП

Президент Володимир Зеленський розповів керівництву Японської асоціації нової економіки (JANE) про український ІТ-сектор та проєкт «Держава у смартфоні».

Про це йшлося на зустрічі в Токіо, повідомляє пресслужба глави держави.

"Плануємо розвиток інноваційної інфраструктури шляхом відкриття бізнес-інкубаторів, акселераторів та інноваційних платформ, відкриття знакових R&D-центрів світових корпорацій, створення інноваційних чи стартап-платформ у закладах вищої освіти», – зазначив Президент.

Глава держави підкреслив, що ІТ-сектор є одним з найбільш динамічних в Україні, та поінформував про плани його розвитку, зокрема, про вдосконалення правового поля та системи оподаткування у галузі ІТ й розбудову національної інноваційної системи.

Також він розповів про реформу з діджиталізації та заявив про прагнення України створювати конкурентний ІТ-продукт.

«У західному світі наших ІТ-фахівців сприймають як дешеву робочу силу. Для нас важливо це змінити. Ми хочемо створювати ІТ-продукт і продавати його у світі», – сказав Зеленський.

У свою чергу, як зауважили в ОП, японські бізнесмени зацікавилися проєктом «Держава у смартфоні».

Представники асоціації розповіли Президенту про приклади найуспішніших інноваційних проєктів застосування в Японії штучного інтелекту, що вже довели ефективність у різних сферах життя. Йдеться, зокрема, про туризм, розваги та кібербезпеку.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня перебуває з робочим візитом у Японії.

Фото: www.president.gov.ua