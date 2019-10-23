Зеленський у Токіо "пробивав" модернізацію Бортницької станції і міст у Миколаєві
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Співпраця з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) надзвичайно важлива для нашої країни, особливо в контексті реалізації масштабних реформ, які відбуваються нині. Нещодавно уряд схвалив план дій на наступні п'ять років. Ми справді віримо, що ця програма реалізовуватиметься не в теорії, а на практиці», – сказав Зеленський і додав, що реалізація цього плану дасть змогу створити в країні мільйон додаткових робочих місць.
Президент подякував Агентству за надання підтримки Україні в рамках програми «Офіційна допомога розвитку».
«Цінуємо технічну допомогу Японії для підтримки демократичних інститутів, забезпечення макроекономічної стабільності та пільгового кредитування важливих інфраструктурних проєктів в Україні», – заявив Зеленський.
Він наголосив, що одним з яскравих результатів спільної роботи України з JICA є успішне завершення модернізації Міжнародного аеропорту «Бориспіль» коштом пільгового кредиту. При цьому Зеленський відзначив важливість реалізації другого проєкту, а саме – модернізації Бортницької станції аерації, що, за його словами, допоможе запобігти забрудненню навколишнього середовища та підвищити безпеку життя людей.
«Сподіваюся, що вже найближчим часом буде підписано контракт з генеральним підрядником та з початку наступного року будуть розпочаті будівельні роботи на об’єкті», – сказав глава держави.
Президент також повідомив про зацікавленість України у продовженні плідної співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництв, а серед важливих перспективних інфраструктурних проєктів може бути будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у місті Миколаєві щодо вдосконалення південного транспортного коридору; підготовка проєкту з переробки твердих побутових відходів.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня перебуває з робочим візитом у Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.
Фото: www.president.gov.ua