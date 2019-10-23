Україна планує продовжити співпрацю щодо подолання наслідків аварії на "Фукусіма" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Японії зустрівся з головою парламентської асоціації дружби «Японія – Україна» Ейсуке Морі та членами асоціації.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент України подякував за послідовну політику уряду та парламенту Японії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема в рамках міжнародних організацій, а також за широкомасштабну гуманітарну та фінансову допомогу з боку Японії для проведення структурних реформ.

«Високо цінуємо допомогу вашої країни для відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України. Відчуваю дружнє ставлення з вашого боку», – зазначив Зеленський.

Сторони також обговорили можливості для поглиблення економічної та інвестиційної співпраці.

Порушувалося питання співробітництва в рамках реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, а також взаємовигідних проектів у сферах енергетики, транспорту, сільського господарства, охорони довкілля тощо.

«Сьогодні нам потрібно модернізувати та об’єднати Україну. З цією метою наш парламент ухвалює багато законів. Наприклад, закон про концесію, адже нам треба відновити та модернізувати українську інфраструктуру: порти, залізницю, дороги, мости, дамби», – підкреслив Зеленський.

Читайте також: Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром у Японії

Президент також зауважив, що втішений тим, що у новій Верховній Раді була створена депутатська група з міжпарламентських зв’язків з Японією, до складу якої входять 117 депутатів. 80 із них, зокрема й співголова групи, представляють політичну партію «Слуга народу».

Важливою частиною перемовин став обмін досвідом з питань подолання наслідків ядерних надзвичайних ситуацій. Президент України відзначив ефективність діяльності українсько-японського Спільного комітету з питань співробітництва у сфері покращення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях.

«Ми підтверджуємо свій намір продовжувати співпрацю з питань подолання наслідків аварії на АЕС «Фукусіма-1» шляхом взаємодії між нашими країнами у рамках так званого механізму «Фукусіма – Чорнобиль». Перспективний напрям діяльності – розробка та запровадження нових технологій утилізації радіоактивних відходів», – додав Зеленський.

Японська сторона високо оцінила результати свого візиту до України у вересні цього року, наголосивши, що він надав нового імпульсу розвитку міжпарламентського діалогу та всього спектру співпраці між країнами.