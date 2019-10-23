Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром у Японії

У рамках робочого візиту до Японії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Досягнення миру на Донбасі та завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене та моєї команди», – наголосив Зеленський.

Він висловив вдячність Штайнмаєру за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, постійну увагу до питання відновлення територіальної цілісності України.

Лідери країн погодилися, що нормандський формат сьогодні є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.

«Україна виконала свою частину для відновлення роботи «Нормандської четвірки». Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» найближчим часом, адже всі перепони усунуті», – зазначив Зеленський.

Президент запросив Штайнмаєра відвідати Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Японії, де взяв участь в інтронізації імператора Нарухіто. Такоє програмою робочого візиту Президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних держав.

Фото: пресслужба Президента.