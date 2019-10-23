В Італії визначилися з найкрасивішим малим містом

Найкрасивішим малим містом в Італії назвали Боббіо в провінції П'яченца.

Титул містечку з населенням 3500 осіб дістався за підсумками конкурсу Borgo dei Borghi, пише 34travel.

"Присудження титулу Borgo dei Borghi – кульмінаційна точка двадцятирічної роботи зі створення туристичного бренду нашого міста", - каже мер Боббіо Роберто Паскуалі.

Головне в місті – це історія й культура, а також природа Валь-Треббія, яку сам Гемінґвей назвав найкрасивішою долиною в світі.

Боббіо розташувалося біля річки Треббія та гори Пеніче. Одна з головних місцевих пам'яток – Понте Веккьо, або міст диявола з надбудовами в стилі бароко й одинадцятьма нерівними арками. Його довжина – 273 метри.

Фото: touringclub.it