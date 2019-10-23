Визначилися ТОП-10 міст світу, які варто відвідати у 2020 році

Впливове туристичне видавництво Lonely Planet уклало рейтинг міст світу, які варто відвідати у 2020 році: до першої трійки ввійшли Зальцбург, Вашингтон та Каїр.

Про це повідомляється на сайті Lonely Planet.

"На першому місці розташувався Зальцбург (Австрія), який виборов топ-позицію завдяки 100-річчю знаменитого Зальцбурзького фестивалю. За ним іде Вашингтон (округ Колумбія, у США), там відзначатимуть 100-ту річницю 19-ї поправки, яка дала жінкам право голосу, що буде супроводжуватися безліччю спеціальних виставок. На третьому місці – Каїр (Єгипет), де у 2020 році планується відкриття неймовірного Великого Єгипетського музею", - йдеться в публікації.

До п’ятірки міст, де варто побувати у 2020 році, також увійшли Голвей (Ірландія) та Бонн (Німеччина). Крім того, в ТОП-10 потрапили Ла-Пас (Болівія), Кочі (Індія), Ванкувер (Канада), Дубай (ОАЕ) та Денвер (США).

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Серед країн, які Lonely Planet радить відвідати у 2020 році, на першому місці королівство Бутан, популярне завдяки "зеленому туризму". Далі у списку – Англія та Північна Македонія. Найкращим міжнародним маршрутом визнано Шовковий шлях у Центральній Азії.