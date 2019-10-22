"Джокер" додав сходи в Брукліні на туристичну мапу Нью-Йорка

На туристичній мапі Нью-Йорка з'явилося нове місце для фотосесій завдяки фільму "Джокер", який нещодавно вийшов на екрани, та його прихильникам.

У фільмі головний персонаж у виконанні Гоакіна Фенікса в червоному костюмі та гримі, пританцьовуючи, спускається сходами в Бронксі. Фанати картини намагаються повторити танець і сфотографуватися на тому ж місці, де знімали сцену, повідомляє CNN.

Комік Дісус Найс на своїй сторінці в Twitter навіть порадив жителям Бронкса стягувати податок з усіх, хто хоче там сфотографуватися.

legally as a bronx resident you're allowed and encouraged to tax anyone visiting the joker stairs — Desus Nice (@desusnice) 17 октября 2019 г.

Цікаво, що Бронкс – доволі не найпривабливіший район для туристів через його кримінальну репутацію, попри те, що тут є зоопарк, Нью-Йоркський ботанічний сад і стадіон команди "Янкі". Можливо, нова локація це змінить, пише видання.