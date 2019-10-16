Збори "Джокера" перевищили $500 мільйонів

Другий тиждень поспіль «Джокер» Тодда Філліпса лідирує в американському боксофісі.

За підсумками минулих вихідних картина додала до скарбнички ще 55 мільйонів доларів, повідомляє oKino.ua.

У міжнародному прокаті збори стрічки сягнули позначки в 543 мільйони доларів. Таким чином, «Джокер» став найкасовішим фільмом у кар'єрі актора Гоакіна Фенікса. Раніше таким був «Гладіатор», який зібрав 460,5 мільйона.

Як уточнює Box Office Mojo, другу сходинку американського боксофісу посіла анімація «Родина Адамсів» (30,3 мільйона доларів). Третє місце дісталося дорогому фантастичному бойовику «Двійник» із Віллом Смітом (скромні 20,5 мільйона), що означає неминучі збитки для студії Paramount.

На четвертій і п'ятій позиціях розмістилися мультфільм «Єті» (6,1 мільйона) і костюмна мелодрама на основі однойменного телешоу «Абатство Даунтон» (4,9 мільйона).