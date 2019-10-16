Збори "Джокера" перевищили $500 мільйонів
За підсумками минулих вихідних картина додала до скарбнички ще 55 мільйонів доларів, повідомляє oKino.ua.
У міжнародному прокаті збори стрічки сягнули позначки в 543 мільйони доларів. Таким чином, «Джокер» став найкасовішим фільмом у кар'єрі актора Гоакіна Фенікса. Раніше таким був «Гладіатор», який зібрав 460,5 мільйона.
Як уточнює Box Office Mojo, другу сходинку американського
На четвертій і п'ятій позиціях розмістилися мультфільм «Єті» (6,1 мільйона) і костюмна мелодрама на основі однойменного телешоу «Абатство Даунтон» (4,9 мільйона).