У Китаї посуха показала 600-річний міст
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Укрінформ
У китайській провінції Цзянсі сухий сезон оголив дно озера Поянху.
Завдяки цьому погляду відкрився цікавий артефакт – 600-річний міст завдовжки 2 930 метрів, повідомляє People's Daily, China.
Як повідомляє Xinhua, за статистичними даними, які наводить Управління метеорології провінції Цзянсі, з останньої декади липня до початку жовтня кількість опадів в провінції становила в середньому 96 мм, що на 70% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.