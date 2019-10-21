У Китаї посуха показала 600-річний міст

У китайській провінції Цзянсі сухий сезон оголив дно озера Поянху.

Завдяки цьому погляду відкрився цікавий артефакт – 600-річний міст завдовжки 2 930 метрів, повідомляє People's Daily, China.

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Як повідомляє Xinhua, за статистичними даними, які наводить Управління метеорології провінції Цзянсі, з останньої декади липня до початку жовтня кількість опадів в провінції становила в середньому 96 мм, що на 70% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.