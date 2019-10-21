На Вінниччині знайшли рідкісну стелу епохи бронзи

Поблизу села Городківка Крижопільського району Вінниччини місцеві краєзнавці знайшли рідкісну антропоморфну кам’яну стелу часів бронзової доби.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив завідувач сектору охорони культурної спадщини управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації Михайло Потупчик.

«Цю стелу з підніжжя одного з курганів виорали трактористи, затягли до лісосмуги й покинули. Знайшли її місцеві краєзнавці. Схожі стели ми знаходили і раніше. Втім, це досить рідкісна для наших днів знахідка, тому що 90% курганів свого часу були розорані. Й ті стели, які там знаходилися, були розбиті й у своїй більшості не дійшли до нас у первозданному вигляді. Скажімо, на території Вінницької області мені відомо про чотири подібних знахідки, а городківська стела – п’ята», - повідомив Потупчик.

За його словами, кам’яна стела, знайдена поблизу Городківки, відтворює обриси людського тіла. Збереглась її права частина, де добре видно риси обличчя. Орієнтовно знайденій стелі – 5 тисяч років. Типологічно її відносять до епохи бронзи, позаяк точний вік встановити вже неможливо.

«Це визначення віку досить відносне, позаяк стела знайдена не в місці залягання, а була перевідкладена. Тому продатувати її за супутніми знахідками чи якимись іншими методами наразі вже неможливо. Типологічно ж вона схожа на ті, що знаходили в курганах епохи бронзи. Але може відноситися й до скіфського періоду, позаяк невідомо, з якого кургану її викопали й якого віку поховання там були», - сказав посадовець.

Знайдену стелу краєзнавці планують передати до музею, якого – ще визначаються.

Фото: Валентина Гижко