На Вінниччині знайшли рідкісну стелу епохи бронзи

На Вінниччині знайшли рідкісну стелу епохи бронзи

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Укрінформ
Поблизу села Городківка Крижопільського району Вінниччини місцеві краєзнавці знайшли рідкісну антропоморфну кам’яну стелу часів бронзової доби.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив завідувач сектору охорони культурної спадщини управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації Михайло Потупчик.

«Цю стелу з підніжжя одного з курганів виорали трактористи, затягли до лісосмуги й покинули. Знайшли її місцеві краєзнавці. Схожі стели ми знаходили і раніше. Втім, це досить рідкісна для наших днів знахідка, тому що 90% курганів свого часу були розорані. Й ті стели, які там знаходилися, були розбиті й у своїй більшості не дійшли до нас у первозданному вигляді. Скажімо, на території Вінницької області мені відомо про чотири подібних знахідки, а городківська стела – п’ята», - повідомив Потупчик.

За його словами, кам’яна стела, знайдена поблизу Городківки, відтворює обриси людського тіла. Збереглась її права частина, де добре видно риси обличчя. Орієнтовно знайденій стелі – 5 тисяч років. Типологічно її відносять до епохи бронзи, позаяк точний вік встановити вже неможливо.

«Це визначення віку досить відносне, позаяк стела знайдена не в місці залягання, а була перевідкладена. Тому продатувати її за супутніми знахідками чи якимись іншими методами наразі вже неможливо. Типологічно ж вона схожа на ті, що знаходили в курганах епохи бронзи. Але може відноситися й до скіфського періоду, позаяк невідомо, з якого кургану її викопали й якого віку поховання там були», - сказав посадовець.

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Знайдену стелу краєзнавці планують передати до музею, якого – ще визначаються.

Фото: Валентина Гижко

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