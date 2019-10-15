Частина Дрогобицької солеварні стала пам'ятником археології

На Львівщині найдавніша частина території Дрогобицького солевиварювального заводу отримала статус пам’ятника археології.

Як розповів громадський активіст, радник міського голови Дрогобича Олег Дукас, загальна площа території, яка тепер має особливий охоронний статус, становить близько чотирьох гектарів. До її складу, крім найдавнішої ділянки об’єкта, входить територія стоянки і гаражів, повідомляє Zruchno.Travel.

"Це найстаріша частина Дрогобицької солеварні і прилеглі ділянки. Приблизно 15 років тому там проводилися археологічні розкопки. Найстаріша знахідка датується 7 століттям до нашої ери. Це уламок кераміки культури фракійського гальштата. Тобто можна припустити, що сіль дуже давно тут почала видобуватися. Однак територія все одно дуже слабо вивчена через складність проведення розкопок. Там дуже високий рівень ґрунтових вод і постійно доводилося при розкопках відкачувати воду", – зазначив Дукас.

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Особливий охоронний статус дозволить обмежити будь-які земельні або будівельні роботи на цій ділянці. Крім того, згідно із законодавством, пам’ятники археології можуть перебувати лише в державній власності, відповідно, ця територія має бути передана державі.

"Призначення такої землі в кадастровому плані може бути тільки історико-культурне, там не може бути жодного житлового або якогось іншого будівництва. За незаконні земельні роботи передбачена кримінальна відповідальність", – підсумував Дукас.

Крім того, нині ведеться робота зі внесенню солеварні до реєстру пам’яток України.

Фото: shotam.info