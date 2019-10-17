Маріуполь збере ковалів на «Сталевому джерелі»

У Маріуполі 2 листопада пройде фестиваль ковальської справи «Сталеве джерело».

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«2 листопада в Маріуполі пройде II Ковальський фестиваль «Сталеве джерело». Місцем проведення стане дворик Музею народного побуту (вул. Георгіївська, 55)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для участі в фестивалі приїдуть ковалі з Бердянська, Сум, Запорізької та Дніпропетровської областей. Свої таланти продемонструють і маріупольські майстри.

Читайте також: Берегове кличе відсвяткувати День святого Мартина з вином і гускою

У межах фестивалю відбуватимуться різні майстер-класи, працюватиме гончарна майстерня. Пройдуть виставки готових робіт місцевих ковалів і художників по металу. Також запланована розважальна програма.

У міськраді зазначили, що всі охочі зможуть відчути себе в ролі коваля.

Вхід на фестиваль вільний, початок о 13.00.