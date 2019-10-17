На Сардинії просять туристів не користуватися Google Maps

На Сардинії просять туристів не користуватися Google Maps

Укрінформ
Влада комуни Баунеї на італійському острові Сардинія просить туристів не покладатися на Google Maps, подорожуючи місцевістю.

Справа в тому, що багато гостей, прокладаючи за допомогою додатку маршрути до "прихованих" пляжів, часто губляться та застрягають на непридатних для проїзду автомобілів дорогах, пише CNN Travel.

У результаті застряглим доводиться викликати рятувальників. За останні два роки таких викликів було 144. Для міста це стало проблемою, позаяк з туристів за порятунок грошей не беруть – все фінансується місцевою громадою.  

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За словами мера Баунеї Сальваторе Корріаса, як тимчасове вирішення проблеми влада розмістила біля доріг і стежок застережливі знаки з текстом "Не дотримуйтесь вказівок Google Maps" італійською та англійською мовами. А поки що мер радить туристам користуватися "старими, надійними паперовими картами" або послугами місцевих гідів.

Представники Google Maps підтвердили, що вони знають про проблему і вже працюють над її вирішенням.

Фото: Comune di Baunei/Vigili del Fuoco

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