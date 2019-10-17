На Сардинії просять туристів не користуватися Google Maps
Справа в тому, що багато гостей, прокладаючи за допомогою додатку маршрути до "прихованих" пляжів, часто губляться та застрягають на непридатних для проїзду автомобілів дорогах, пише CNN Travel.
У результаті застряглим доводиться викликати рятувальників. За останні два роки таких викликів було 144. Для міста це стало проблемою, позаяк з туристів за порятунок грошей не беруть – все фінансується місцевою громадою.
За словами мера Баунеї Сальваторе Корріаса, як тимчасове вирішення проблеми влада розмістила біля доріг і стежок застережливі знаки з текстом "Не дотримуйтесь вказівок Google Maps" італійською та англійською мовами. А поки що мер радить туристам користуватися "старими, надійними паперовими картами" або послугами місцевих гідів.
Представники Google Maps підтвердили, що вони знають про проблему і вже працюють над її вирішенням.
Фото: Comune di Baunei/Vigili del Fuoco