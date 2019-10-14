Мадрид пропонує туристам безкоштовно відвідати 156 культурних об'єктів

У столиці Іспанії з 18 до 20 жовтня охочим пропонують безкоштовно відвідати 156 об'єктів, які можуть стати частиною Світової спадщини ЮНЕСКО. У звичайні дні вхід до багатьох із них обмежений.

Відвідування відбуватимуться у межах проєкту Madrid Otra Mirada, який проводять уже всьоме, повідомляє 34travel.

Вхід до об'єктів, що цікавлять, можна зарезервувати на офіційному сайті проєкту. Екскурсії проводитимуться безкоштовно.

«Це можливість познайомитися з міськими просторами, які видаються примарними», - каже делегат проєкту Андреа Леві.

Торік культурна програма також була присвячена об'єктам, які прагнуть увійти до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, але з'явилося кілька нових учасників. Наприклад – Міністерство закордонних справ, кладовище Сан-Ісідро й театр Лопе де Вега. Одні з найпопулярніших об'єктів проєкту – Музей королеви Софії, Історичний сад El Capricho, Фондова біржа Мадрида й Національна бібліотека Іспанії.

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У цих місцях проводитимуться не лише екскурсії, а й семінари, лекції, театралізовані вистави, які познайомлять жителів і туристів з історією міста.

До 18 жовтня експерти ЮНЕСКО відвідають кілька з цих об'єктів. Очікується, що до липня 2020 року вирішиться, чи стануть вони частиною Світової спадщини.

Фото: contexttravel.com