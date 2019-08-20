Київ потрапив до ТОП-50 найбільш дружніх міст світу

Туристичний портал Big 7 Travel склав рейтинг найбільш дружніх міст на планеті. Столиця України увійшла до топ-50.

Експерти запитали в 1,5-мільйонної аудиторії порталу не про туристичні атракції міст, а про ставлення місцевих жителів до гостей, готовність допомагати їм орієнтуватися в місті та відкритість до контакту.

Перше місце посів канадський Ванкувер. Друге дісталося малайзійському Куала-Лумпуру, а третє - бельгійському Брюгге. Київ розмістився на 45-й сходинці й обійшов у рейтингу Рим, Берлін і Нью-Йорк.

Повністю список з найбільш дружніх міст світу має такий вигляд:

1. Ванкувер, Канада

Фото: Lehtikuva/Укрінформ

2. Куала-Лумпур, Малайзія

3. Брюгге, Бельгія

4. Тайбей, Тайвань

5. Гамбург, Німеччина

6. Дублін, Ірландія

7. Крайстчерч, Нова Зеландія

8. Нешвілл, Теннессі, США

9. Сан-Паулу, Бразилія

10. Глазго, Шотландія

11. Чіангмай, Таїланд

12. Санто-Домінго, Домініканська Республіка

13. Абу-Дабі, ОАЕ

14. Кейптаун, Південна Африка

15. Афіни, Греція

16. Аделаїда, Австралія

17. Корк, Ірландія

18. Маскат, Оман

19. Х'юстон, Техас, США

20. Сіємреап, Камбоджа

21. Найробі, Кенія

22. Копенгаген, Данія

23. Мехіко, Мексика

24. Сінгапур, Сінгапур

25. Стокгольм, Швеція

26. Лілонгве, Малаві

27. Богота, Колумбія

28. Токіо, Японія

29. Лісабон, Португалія

30. Амстердам, Нідерланди

31. Будапешт, Угорщина

32. Манчестер, Англія

33. Чарльстон, Південна Кароліна, США

34. Монреаль, Канада

35. Джайпур, Індія

36. Москва, Росія

37. Пуерто-Вальярта, Мексика

38. Гуанчжоу, Китай

39. Женева, Швейцарія

40. Лондон, Англія

41. Сідней, Австралія

42. Мадрид, Іспанія

43. Гонолулу, Гаваї

44. Коломбо, Шрі-Ланка

45. Київ, Україна

46. ​​Хошимін, В'єтнам

47. Нью-Йорк, США

48. Берлін, Німеччина

49. Касабланка, Марокко

50. Рим, Італія