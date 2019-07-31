Київську кав’ярню назвали однією з найкращих у світі

Київська ONE LOVE Coffee потрапила до рейтингу найкращих кав’ярень планети за версією туристичного видання Big 7 Travel.

Заклад посів 28 місце з 50 в списку, опублікованому на сайті видання.

"Розташований на чотирьох локаціях в Києві, заклад має особливо гарне місце в місцевому арт-центрі. Окрім смачної традиційної кави, ви також можете замовити кемекс, V60 й аеропрес", - йдеться в повідомленні.

Перше ж місце дісталося кав’ярні Simple Kaffa в Тайбеї. На другому – берлінська The Barn Roastery, на третьому – Mel Coffee Roasters в Осаці. Замикає топ-10 сеульська кав’ярня Anthracite Coffee.

Фото: bigseventravel.com