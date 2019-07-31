М'янма заборонила туристам підніматися на храми

М'янма приєдналася до низки країн, які останнім часом запроваджують заборони та обмеження для туристів. Відтепер тут не можна підніматися на храми стародавнього міста Паган.

Такими кардинальними заходами місцева влада має на меті зберегти історичні пам'ятки від руйнування, пише Independent.

На початку липня місто Паган, яке свого часу було столицею давнього однойменного царства, потрапило до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. А це, зокрема, передбачає низку заходів зі збереження 3500 місцевих ступ, храмів, монастирів, укріплень та інших пам’яток, зокрема обмеження доступу туристів.

Біля споруд вже посилили охорону. Це неабияк розчарувало мандрівників, які спеціально приїхали сюди, щоб зробити фото, зустрічаючи світанок чи захід сонця на місцевому храмі.

Крім цього, уряд М'янми зобов'язався до 2028 року перемістити всі готелі подалі від археологічних об'єктів до спеціалізованої готельної зони.

Фото: bagandaytours.com