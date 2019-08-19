У Піднебесній туристи можуть пройтися веселкою на руці
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Укрінформ
У китайській провінції Фуцзянь з'явилася нова туристична атракція – райдужний скляний міст.
Конструкція завдовжки 99 метрів розпочала роботу в тестовому режимі в курортній зоні Гусі Сінхе повіту Юсі, повідомляє Xinhua.
"Родзинка" моста, розташованого на кручі заввишки 1000 метрів, полягає в тому, що він проходить поміж пальцями 19-метрової кам'яної руки.
Вартість конструкції – 4,2 млн доларів.
Як повідомляв Укрінформ, у в'єтнамському Дананзі торік також відкрили туристичний "міст на руках".