У Піднебесній туристи можуть пройтися веселкою на руці

У китайській провінції Фуцзянь з'явилася нова туристична атракція – райдужний скляний міст.

Конструкція завдовжки 99 метрів розпочала роботу в тестовому режимі в курортній зоні Гусі Сінхе повіту Юсі, повідомляє Xinhua.

"Родзинка" моста, розташованого на кручі заввишки 1000 метрів, полягає в тому, що він проходить поміж пальцями 19-метрової кам'яної руки.

Вартість конструкції – 4,2 млн доларів.

Як повідомляв Укрінформ, у в'єтнамському Дананзі торік також відкрили туристичний "міст на руках".