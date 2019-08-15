Китайські Гаваї: чому олень повернув голову і де ростуть будинки-дерева

Це сьогодні екзотичний острів Хайнань – китайська здравниця і фешенебельний курорт. Та спершу сюди відправляли у заслання

Дуже скоро влада помітила, що в'язні на острові практично не хворіють і живуть довше материкових однолітків. Виявилося, повітря тут має цілющий ефект - так Хайнань здобув свій сьогоднішній статус.

До речі, українці вподобали острів лише кілька років тому. Раніше сюди літали з пересадкою в Алмати, віднедавна вже прямим рейсом. Втім, варто набратися терпіння. Провести 12 годин у небі не кожному під силу, але хто не ризикує – той не п'є кокосову воду.

Стомлені китайським сонцем

«Білі» туристи на пляжах Хайнаня відчувають себе майже рок-зірками. До них раз у раз підбігають місцеві і просять сфотографуватися. Спочатку така увага навіть лестить, але згодом починає дратувати. Екскурсоводи на повному серйозі радять брати пару юанів за селфі, так кількість охочих одразу зменшується. Але якщо ви не проти попозувати – вперед!

Широкі пляжі з білосніжним піском, високі пальми, лазурове море – картинка з реклами «Баунті» наяву. Замість пахлави і кукурудзи місцеві торговці запропонують міні-ананаси і шматочки манго.

Окрема розвага – купання китайців, обличчя і руки яких ретельно приховані від сонця під багатошаровом одягом. І стар, і млад заходять у воду тільки з кругами, а деякі чіпляють і нарукавники. На наші засмаглі тіла китайці дивляться з подивом. Для них білосніжні обличчя – канон краси.

Богиня, яка перегнала Статую Свободи

Пляжний відпочинок в Хайнані можна чергувати з екскурсіями. Наприклад, з'їздити в гості до богині. 108-метрова статуя китайської богині милосердя Гуань Їнь «виросла» на острові в 2005 році і стала однією з найвищих у світі (обігнала навіть Статую Свободи).

Відтоді, стверджують місцеві, різко скоротилося число тайфунів. Китайці настільки цінують богиню, що обіймають кожен пальчик монумента.

Трилика Гуань Їнь стоїть на невеликому острівці, з'єднаному з берегом тонким перешийком. Перший лик зі згортком в руці звернений до острова, другий (з чотками) і третій (з квіткою лотоса) – до моря.

Будинки-дерева або пил в очі

Хмарочоси у вигляді дерев у курортному містечку Санья (на півдні острова), хоч і споруджено порівняно недавно, але вже встигли обрости чутками.

Подейкують, у будівництво вклали мільярди, «під'їзди» тут нагадують королівські покої: розписні стелі, позолочені двері, мармурові сходи.

Але не поспішайте заздрити китайцям. Донині "будинки-дерева" пустують. Виявилося, така нерухомість їм просто не по кишені. "Нежитлові" комплекси поки ваблять лише туристів, сюди регулярно приїжджають з екскурсіями.

До речі, для перегляду відкриті кілька номерів, один вже встигли розгромити російські туристи, які вирішили влаштувати застілля в люксі. Серед місцевих також ходять чутки, що хмарочоси скоро знесуть. Правда це або чергова «качка», сказати складно, але встигнути подивитися на будинки-дерева все-таки варто.

«Море — висохне, камінь — сточиться, а любов — вічна!»

У парк «Олень повернув голову» в Саньї їдуть за запаморочливими краєвидами і красивими легендами. З висоти 275 м можна розгледіти насипний острів Фенікс (візитну картку острова) і помилуватися панорамами бухти Дадунхай. А на найвищій верхівці стоїть кам'яна скульптура оленя.

Коротко легенда звучить так: олень, за яким полював юнак, в останній момент обернувся і перетворився на прекрасну дівчину. Серце мисливця розтануло, молоді покохали одне одного, а на цьому місці розбили парк. Хепі-енд.

Діагноз по пульсу

Традиційна китайська медицина – голковколювання, масажі і банки. Пігулки вони п'ють рідко, віддаючи перевагу травичкам. До речі, мистецтву масажу навчаються чотири роки і не деінде, а в медінститутах. Розслабитися китайський масажист вам не дозволить, умілі руки майстра хвацько вправляють хребці і суглоби.

Діагноз місцеві лікарі ставлять по пульсу, а в якості лікування можуть прописати голки або «кров'яні» вакуумні банки. На пляжах відразу видно таких пацієнтів - видають круглі синці на спині.

Ще одна «фішка» курорту — радонові джерела з різними добавками: алое, кавою, кокосовим молоком і навіть червоним вином. Прийняти ванну, випити чаю — будь ласка. Щоравда, охочих зануритися у вино донесхочу, доведеться і в черзі постояти.

"Чи їли ви сьогодні?"

Китаєць у центрі міста із задертою сорочкою, що оголила живіт – звичне явище. Так невигадливо чоловіки вихваляються, що апетитно поїли. А якщо при цьому ще й погладжують сите черевце – трапеза припала їм до смаку. До речі, під час зустрічі китайці не питають, як справи, а цікавляться, чи їли ви сьогодні. Це вищий прояв поваги.

А їдять вони все, що тільки рухається. У меню, наприклад, можна знайти смажених лялечок шовкопряда або слину курки. Що це: труднощі перекладу або ми просто не здогадуємося про існуючий делікатес?

Наталія Овдієнко

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