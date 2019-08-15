Рівненщиною можна буде подорожувати віртуально

У Рівненській області триває втілення проєкту з оцифрування інформації про туристичні об’єкти.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

«Невдовзі всі охочі зможуть побувати в різних куточках Рівненської області прямо з моніторів своїх гаджетів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт передбачає заходи з оцифрування інформації про туристичні об’єкти, маршрути, об’єкти туристичної інфраструктури області, створення 3D-екскурсій.

Як розповідають в управлінні культури і туризму Рівненської ОДА, завдяки новітнім технологіям буде відзнято найцікавіші туристичні об’єкти у форматі панорам 360°, що дасть змогу відчути себе безпосередньо на локації. Панорами будуть доступні для завантаження на кожен гаджет, а також для перегляду в 3D-окулярах.

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Перейшовши за посиланням, охочі матимуть змогу пересуватися об’єктом.

Наразі відзнято 190 панорам 38 туристичних об’єктів. Їхня кількість поступово зростатиме, збільшуючи туристичну привабливість як для гостей, так і для жителів області.

Крім того, вся інформація про туристичні об’єкти буде розміщена на ресурсах Google, сайті rivne.travel та в соціальних мережах, зокрема в Facebook («Рівненщина туристична», «Подорожуємо Рівненщиною») та Instagram («rivne.travel»), які постійно наповнюються актуальною інформацією.

Реалізація цього проєкту планується й на наступний рік.