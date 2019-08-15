Рівненщиною можна буде подорожувати віртуально
Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.
«Невдовзі всі охочі зможуть побувати в різних куточках Рівненської області прямо з моніторів своїх гаджетів», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проєкт передбачає заходи з оцифрування інформації про туристичні об’єкти, маршрути, об’єкти туристичної інфраструктури області, створення 3D-екскурсій.
Як розповідають в управлінні культури і туризму Рівненської ОДА, завдяки новітнім технологіям буде відзнято найцікавіші туристичні об’єкти у форматі панорам 360°, що дасть змогу відчути себе безпосередньо на локації. Панорами будуть доступні для завантаження на кожен гаджет, а також для перегляду в 3D-окулярах.
Перейшовши за посиланням, охочі матимуть змогу пересуватися об’єктом.
Наразі відзнято 190 панорам 38 туристичних об’єктів. Їхня кількість поступово зростатиме, збільшуючи туристичну привабливість як для гостей, так і для жителів області.
Крім того, вся інформація про туристичні об’єкти буде розміщена на ресурсах Google, сайті rivne.travel та в соціальних мережах, зокрема в Facebook («Рівненщина туристична», «Подорожуємо Рівненщиною») та Instagram («rivne.travel»), які постійно наповнюються актуальною інформацією.
Реалізація цього проєкту планується й на наступний рік.