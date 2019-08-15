SkyUp запускає рейс до Турина

Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває нові рейси з Києва до італійського Турина.

Перельоти до гірськолижного курорту виконуватимуться в період зимової навігації з 12 грудня 2019 року двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі, йдеться на сайті перевізника.

Вартість квитків - від 1 410 грн.

Читайте також: SkyUp восени відкриває три рейси до Чехії

“Ми розробляємо нашу польотну програму, враховуючи запит ринку та специфіку сезону. Сьогодні ми відкриваємо продаж квитків на рейси Київ - Турин у відповідь на побажання українців відпочивати на гірськолижних курортах”, - зазначив генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії з України в жовтні цього року.