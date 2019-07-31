SkyUp восени відкриває три рейси до Чехії

Бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії з України в жовтні 2019 року.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

"Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії. Тепер доступно полетіти у Прагу можна зі Львова та Харкова, а у Пардубіце - із Києва. Напрямки відкриваються у рамках зимової польотної програми, яка стартує в жовтні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що квитки на всі рейси вже доступні для придбання.

За інформацією авіакомпанії, рейс Київ – Пардубіце запускається з 22 жовтня 2019 року і здійснюватиметься щовівторка, щоп'ятниці та щонеділі. Вартість квитка - від 1247 грн (без багажу).

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"З Києва ми пропонуємо полетіти у Пардубіце. Звідти ми також допоможемо вам дістатися до Праги. Щоб вам було зручно, ми організуємо шатли просто з аеропорту до центру чеської столиці. Автобуси відправлятимуться через 30 хвилин після прибуття літака. Квиток можна буде придбати на сайті або в аеропорту Пардубіце", - додають в авіакомпанії.

Ціна квитка на шатл в одну сторону – 3 євро, туди і назад – 5 євро.

Рейси Харків – Прага та Львів – Прага запустять із 17 жовтня 2019 року. Вони здійснюватимуться щочетверга та щонеділі. Вартість з Харкова становить від 1501 грн, а зі Львова - від 992 грн (ціни вказано без плати за перевезення багажу).