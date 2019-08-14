Гігантське колесо огляду відкрилося в Анталії
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Укрінформ
У турецькій Анталії ввели в експлуатацію нову атракцію, яка має припасти до душі туристам.
Це колесо огляду, яке є другим за висотою в Європі й найвищим у Туреччині, повідомляє Daily Sabah.
Атракціон заввишки 90 метрів називається "Серце Анталії" (Heart of Antalya). Він розташований в парку розваг Aktur. Вище за нього в Європі лише знамените "Лондонське око" (London Eye) в столиці Великої Британії.
Колесо завважки 400 тонн було виготовлено в Китаї. Доставка здійснювалася морем і зайняла близько двох місяців. Монтаж тривав ще близько восьми місяців.
На атракціоні є 42 звичайні та чотири VIP-кабінки. Всі вони оснащені вентиляцією. Повне коло колесо робить за 18 хвилин.
Вхідний квиток на "Серце Анталії" коштує 30 лір з особи, для VIP-кабінок – 200 лір.
Фото: Anadolu