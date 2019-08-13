Авіакомпанія Turkish Airlines зніме відеоролик про столицю України для своєї нової рекламної кампанії з метою популяризації міста серед туристів.

Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації в Facebook.

"Turkish Airlines зніме проморолик про Київ для своєї нової рекламної кампанії з метою популяризації міста та задля збільшення туристичних потоків до нашої столиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зйомки проходитимуть на Золотих воротах, Андріївському узвозі, Бесарабській площі, у Софійському соборі та Національній опері, у парку "Феофанія", в музеї просто неба в Пирогові та на інших туристичних локаціях.