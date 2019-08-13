У Херсоні організовують «КримФест»

У Херсонській області створили оргкомітет із проведення фестивалю «КримФест», який планують організувати восени в обласному центрі.

Про це заявив у вівторок голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час засідання «круглого столу», присвяченого Міжнародному дню корінних народів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ініціювали і створили вже оргкомітет з проведення фестивалю «КримФест», ми б хотіли цієї осені зробити грандіозне свято в Херсоні, де б могли представити свою культуру, свої традиції корінні народи, які, на жаль, не можуть їх вільно представляти на окупованих територіях... Дуже хочеться, щоб фестиваль «КримФест», який зараз починається в Херсоні, рано чи пізно переїхав до Криму і ми всі разом святкували фестиваль у Сімферополі або в Ялті», - зазначив голова ОДА.

Він запросив допомогти в організації фестивалю програмного директора «Кримського дому» Аліма Алієва, який брав участь у роботі «круглого столу» онлайн.

Алієв повідомив, що «Кримський дім» уже долучився до організації проведення фестивалю. На його думку, дійсно важливо, що такий фестиваль відбудеться не в Києві, а саме в Херсоні, в області, що межує з АР Крим. На фестиваль в Херсоні зможуть приїхати і жителі окупованого півострова, «бо кожен виїзд з Криму для таких людей ми знаємо, це як ковток свіжого повітря, тому я дякую вам за добру волю», зазначив Алієв.

Як раніше повідомляв Укрінформ, «Кримський дім» запросили відкрити своє представництво на Херсонщині.