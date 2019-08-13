"Кримський дім" може відкрити представництво у Херсоні

Проєкт «Кримський дім» запросили відкрити представництво у Херсоні.

Про це заявив у вівторок голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час засідання круглого столу, присвяченого Міжнародному дню корінних народів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, ідея створення «Кримського дому» у Херсоні з’явилась під час його та постійного представника Президента України в АР Крим Антона Кориневича спільної зустрічі з лідерами кримськотатарського народу - Мустафою Джемільовим і Рефатом Чубаровим.

«Говорили про те, що не дуже справедливо мати «Кримський дім тільки у Києві. Нам потрібно мати «Кримський дім» у Херсоні, на землі, що стала другою батьківщиною для багатьох кримських татар, які змушені були залишити свої домівки після 2014 року. Ми готові допомогти, готові разом виходити з ініціативою, якщо необхідно, у пошуку приміщення, можливо, у пошуку земельної ділянки для того, щоб побудувати такий «Кримський дім» у Херсоні», - зазначив Гусєв.

У свою чергу, програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв, який брав участь у роботі круглого столу онлайн, нагадав, що проєкт «Кримський дім» кілька тижнів тому вже був у Херсоні. «Це був перший крок, але ці кроки мають бути системними», - зазначив він.

Алієв погодився, що питання розвитку кримськотатарської культури, питання комунікації з тимчасово окупованим Кримом, просвітницькі ініціативи важливо реалізувати безпосередньо в регіоні, що найближчий до півострова.