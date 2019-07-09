У Херсоні зустрічають проєкт "Кримський дім"

У Херсоні вперше відбуваються дискусії, літературні читання та майстер-класи у рамках культурно-соціального проєкту «Кримський дім об`єднує серця».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кримський дім об`єднує серця» - це ціла низка заходів по регіонах України, як для нас, дуже важливих для Криму, для кримських татар. Ми з Херсона поїдемо в Одесу, після Одеси будемо в Ужгороді, будемо в Харкові, Краматорську. Ми привезли такий культурно-правозахисний, політичний, соціальний кримський десант. Сьогодні ми будемо говорити з колегами про Крим, про майбутнє Криму і одразу без перерви до нас доєднаються наші чарівні талановиті поетки з Криму – фіналістки конкурсу «Кримський інжир», - зазначив модератор заходів, програмний директор Кримського Дому Алім Алієв, розпочинаючи захід.

У Херсоні вперше відбуваються кримські дискусії / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

У дискусії «Крим: бачення майбутнього» взяли участь перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич, дружина політв'язня Едема Бекірова, заступник голови Генічеської райдержадміністрації Гульнара Бекірова та представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим Ісмаїл Халіков.

А 10 липня у Херсоні у межах проекту відбудеться концерт відомого кримськотатарського музиканта, джазового піаніста, композитора, аранжувальника та саунд-продюсера Усеїна Бекірова та кримськотатарської співачки, виконавиці джазу, року, поп та фольклорних композицій Айсель Балич.