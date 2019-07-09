Трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт до вересня

В окупованому Криму Київський "райсуд" Сімферополя продовжив до 13 вересня 2019 року термін тримання під вартою фігурантам так званої красногвардійської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Судове засідання щодо красногвардійської групи по «справі Хізб ут-Тахрір» закінчено. Суд продовжив запобіжний захід всім фігурантам справи (Рустем Емірусеінов, Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаіров) до 13 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як повідомлялося раніше, Емірусеінова в зал "суду" не доставляли у зв'язку з карантином через спалах кору в СІЗО.

Абхаіров і Абдулганієв були присутні на засіданні і змогли заявити про свою незгоду з запобіжним заходом. Їхні адвокати також наводили аргументи на користь того, що підзахисні не ховатимуться, не перешкоджатимуть розслідуванню та у будь-який спосіб не впливатимуть на хід кримінальних справ. Однак "суд" задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну тримання в СІЗО.

Як повідомляв Укрінформ, з жовтня 2017 року в окупованому Криму за обвинуваченням у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір» заарештовано 63 людини. Жителів селища Октябрське Красногвардійського району Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова російські силовики затримали 14 лютого 2019 року. Наступного дня, 15 лютого, Київський районний "суд" Сімферополя заарештував усіх трьох.