Окупація Криму: з політичних чи релігійних мотивів ув'язнені 93 особи

"Станом на 8 липня 2019 року 93 людини незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованого і/або релігійного переслідування в Криму", - йдеться в повідомленні.

Повний список ув'язнених правозахисники опублікували на сайті.

Зокрема, за інформацією КПГ, 63 незаконно затриманих є фігурантами "справи кримських мусульман" - за обвинуваченням у зв'язках з організацією «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії.

Тринадцятьох обвинувачують у "справі "українських диверсантів", по три - як учасники "групи Сенцова" і причетні до «батальйону ім. Н.Челебіджихана».