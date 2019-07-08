З’явилися кадри "бійки" в ізоляторі, після якої на Балуха завели другу справу

ЗМІ оприлюднили відео з камер спостереження в Роздольненському ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), на якому зафіксовано момент конфлікту між українським активістом Володимиром Балухом і колишнім начальником ізолятора Валерієм Ткаченком.

Після цього інциденту Ткаченко заявив, що Балух його нібито побив, через що на кримчанина завели другу кримінальну справу.

Відео виявилося в розпорядженні Крим.Реаліі.

Як наголошується в повідомленні, відео з камер спостереження було долучено до матеріалів справи Балуха, його демонстрували на суді. Сторона Ткаченка підтвердила, що він присутній на відео.

"Там абсолютно очевидно видно удар з боку Ткаченка в область спини Балуха. Після чого у Балуха виникла природна нормальна реакція: коли тебе б'ють ззаду, у тебе просто спрацьовує рефлекс. І він (Балух - ред.) махнув рукою", - прокоментувала момент конфлікту адвокат Балуха Ольга Дінзе.

Публічних коментарів Ткаченка з приводу висловлювань адвоката Балуха немає.

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Як повідомлялося, другу кримінальну справу проти Балуха порушили в серпні 2017 року за звинуваченням колишнього керівника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух напав на нього під час ранкового обходу. Балух свідчив у суді, що це начальник ІТТ декілька разів ударив його в присутності інших співробітників. Але українця було визнано винним і за цим епізодом.

Володимир Балух - кримський фермер, український громадський активіст, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі його будинку знайшли патрони й тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив активіста до 5 років позбавлення волі — за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання".

Балух свою провину не визнав, на знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.