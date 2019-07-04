Балух вважає обмін єдиним шансом вийти живим із колонії РФ

Український активіст Володимир Балух, який раніше оголосив голодування вважає, що обмін - це єдиний шанс вийти живим з російської колонії.

Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник, повідомляє Крим.Реалії.

"В обставинах, що склалися, я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами. Тому я не має наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як Ви розумієте, надії ніякої немає ... Об'єктивно, єдиним шансом, вийти звідси живим, вважаю обмін", - написав Балух.

Як повідомлялося, 27 червня Балух, який відбуває покарання в колонії Тверській області Росії, знову оголосив голодування. 28 липня його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Балух не спить і не п'є воду.

Декількома днями раніше українського активіста Володимира Балуха знову помістили в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області. Раніше Балуха поміщали в ШІЗО, де він провів, в цілому, близько двох місяців. Після цього його перевели в тюремну лікарню.

Вперше Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі він почав вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримував "балансування на нульовій позначці".

Пізніше засуджений український активіст вирішив тимчасово припинити голодування. За словами адвокатів, у Балуха після більш 200 днів голодування погіршилося здоров'я.

Володимир Балух - кримський фермер, український громадський активіст, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

В кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі. Балух свою провину не визнав. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Балуха політичним в'язнем.