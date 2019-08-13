На батьківщині Тараса Шевченка відбудеться шостий Всеукраїнський фестиваль “ШеФест”

У селі Моринці Звенигородського району Черкаської області 17-18 серпня відбудеться шостий Всеукраїнський фестиваль, присвячений Тарасу Шевченку – “ШеФест”.

Про це поінформував заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема на пресконференції в Укрінформі.

“Фестиваль ШеФест є заходом абсолютно нового формату. Тобто формату, коли ми говоримо про видатну, історичну постать сучасними словами та сучасними формами. Ми говоримо про це з молодими людьми та дітьми, тобто ми відкриваємо великого Кобзаря для молоді, відкриваємо його для майбутнього. Ми бачимо, що формат ШеФесту є саме таким”, - сказав Ярема.

За його словами, такі події спрямовані не тільки в напрямку відновлення історичної та культурної спадщини, але й ще у напрямку формування ціннісних орієнтацій молоді. Він зазначив, що цей захід є унікальним, бо саме тут можна надихнутися особливою атмосферою та й взагалі пройтися тими місцями, де ходив Шевченко, коли був малим.

Засновниця фестивалю Юлія Капшученко-Шумейко розповіла, що протягом двох днів фестиваль працюватиме в три зміни: денна, вечірня і нічна програма. Працюватимуть десять локацій. На Просвітницькій галявині відбудуться зустрічі з відомим казкарем Сашком Лірником, Василем Шкляром, Богданом Бенюком, також будуть музичні виступи гуртів “Сонце в кишені”, “Джулай 8”, лекції, поетичний ШеБатл, благодійний ШеАукціон, презентація книги та фільму “Тарас. Повернення" та багато іншого.

“Просвітницька галявина розташована в дубовому гаї в селі Моринці, де затишно, тепло і світло, і там панує завжди прекрасна атмосфера. І її будуть доповнювати цікаві лектори, зокрема приїде мовознавець Микола Зубков з цікавою лекцією «Мовний Всесвіт нецензурованого Кобзаря». Мало хто знає, що той Кобзар, який дійшов до нашого часу, він цензурований, але Зубко дослідив нецензуровану творчість…”, - зазначила вона.

Зокрема Капшученко-Шумейко додала, що під час фестивалю зі своєю лекцією виступить професор кафедри української літератури НПУ імені М. П. Драгоманова Ірина Савченко.

“Це перш за все інтелектуальний фестиваль, це фестиваль, який спонукає до багатьох роздумів, і спонукає до нових висновків про давно знані речі. Шевченко на цьому фестивалі, це багатогранний Шевченко, Шевченко різний, Шевченко знаний, і Шевченко непізнаний, і в цьому ще одна родзинка цього фестивалю”, - сказала Савченко під час пресконференції.

За її словами, кожний, хто приходить на цей фестиваль зі знанням Шевченка, має змогу отримати не лише підтвердження своїм словам, а й знайти такі точки дотику, які можуть спонукати до сприйняття нового. Вона зазначила, що в сучасному світі Шевченко дуже контроверсійна постать.

Очільник фестивалю Дмитро Колоша зауважив, що на фестивалі принципово не буде алкогольних напоїв, але кожен відвідувач зможе безкоштовно спробувати улюблену страву Тараса Шевченка — борщ з карасями. Також він додав, що на фестивалі будуть представлені музичні гурти, у яких є пісні на слова письменника Шевченка.

Фестиваль "ШеФест-2019" проходитиме 17-18 серпня у селі Моринці Звенигородського району Черкаської області. Гасло цьогорічного фестивалю – “Під вільним небом!”.

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Захід відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Черкаської державної адміністрації та Черкаської обласної ради.

"ШеФест" – щорічний мистецький фестиваль, що відбувається з 2014 року. Проходить він на малій батьківщині Тараса Шевченка та присвячений його пам'яті. Фестиваль є благодійним, на ньому організатори збирають пожертви для українських бійців, що воюють проти російської збройної агресії в Україні.