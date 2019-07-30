На благодійний Шевченківський фестиваль у Моринцях приїдуть Шкляр та Ірванець

Музичний благодійний фестиваль «Ше.Fest», присвячений Тарасові Шевченку, цьогоріч проходитиме 17−18 серпня на малій батьківщині Великого Кобзаря у селі Моринці на Черкащині.

Про це повідомляється на офіційному сайті фестивалю.

“Ше.Fest - це драйвова музика, перформанси, лекції, театральні постановки, літературні батли, майстер-класи, екскурсії, дитячий простір, наметове містечко, ярмарок. Це справжній український культурний простір, який ми творимо з 2014 року. Шевченко - завжди модний і актуальний. Для нас він об'ємний, багатогранний, сміливий і революційний, але точно не бронзовий”, - йдеться в повідомленні.

Організатори наголошують, що фестиваль відкритий для всіх, хто розділяє цінності, талановито викладені у творах Тараса Григоровича.

Під час фестивалю організатори збиратимуть пожертви для українських бійців, які нині боронять Україну від російської агресії.

На гостей свята чекають екскурсії у музейний комплекс «Батьківщина Тараса Шевченка» (с. Шевченкове), у Садибу-музей Тараса Шевченка (с. Моринці) та чимало різноманітних розваг, орієнтованих на різні смаки та інтереси. Протягом двох днів у місці проведення «Ше.Fest» діятимуть кілька локацій, так званих «галявин»: художня, дитяча тощо.

На «Просвітницькій галявині» виступатимуть казкар Сашко Лірник, письменник Василь Шкляр, поет, прозаїк, драматург і перекладач Олександр Ірванець, режисер українського фільму «Тарас. Повернення» про період заслання Тараса Шевченка у Казахстані Олександр Денисенко та інші.

Музичний вечір порадує меломанів виступами сучасних українських гуртів ТАРТАК, KARNA, ВІЙ, Go-A, САД, ШПИЛЯСТІ КОБЗАРІ.

Для любителів смачно попоїсти буде облаштована зона фуд-корту, де готуватимуть і продаватимуть різні смаколики. І вже традиційно організатори «Ше.Fest» приготують казан борщу з карасями, яким безкоштовно пригощатимуть усіх охочих. Цю страву, за переказами, дуже любив Тарас Шевченко.

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Протягом фестивалю діятимуть наметове містечко (внесок на облаштування території – 100 грн) та ярмарок майстрів.

Організатори дійства також нагадують, що "Ше.Fest" – безалкогольна подія.

"Ше.Fest" − щорічний мистецький, національно-патріотичний, благодійний і музичний фестиваль, який на честь пам’яті Тараса Шевченка з 2014 року проходить у селі, де народився поет. У цьому році він відбудеться вшосте.