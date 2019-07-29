Музей Шевченка запрошує на авторську екскурсію про перепоховання Василя Стуса

У Національному музеї Тараса Шевченка відбудеться авторська екскурсія про перепоховання одного з найактивніших представників українського дисидентського руху Василя Стуса.

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

Як зазначається, екскурсію проведе син поета - генеральний директор музею, письменник Дмитро Стус.

"На межі 80-90-х років на фоні краху СРСР розпочинається зміна усталеного пантеону героїв, сформованого комуністичною ідеологією. Виникає суспільний інтерес до людей, які мали сміливість висловлюватися проти системи, постраждали за це і вважалися "ворогами народу". Рубіжною точкою для формування нового героїчного пантеону стає перепоховання останків Василя Стуса, Олекси Тихого та Юрія Литвина 19 листопада 1989 року. Суспільна атмосфера Перебудови перетворює перепоховання з особистої, родинної події на грандіозну політичну маніфестацію, в якій взяло участь 75-100 тисяч осіб. Більше про це - в авторській екскурсії Дмитра Стуса, що відбудеться 1 серпня о 17:00 в рамках виставки "Перепоховання=перетворення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, реєстрація на подію доступна за посиланням. Вартість за вхідним квитком до музею (45 грн/25 грн).