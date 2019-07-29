В Острозі презентували "Інтерактивний музей стародруків"

"На сьогодні колекція нараховує 4 900 експонатів основного музейного фонду, зокрема майже півтори тисячі стародруків XVI-XVIII cт., серед яких - Острозька Біблія 1581 року та біля 150 рукописів XVI-ХХІ ст.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проект здобув перемогу у конкурсі "Малі міста — великі враження" від Міністерства культури України.

На розгляд конкурсної комісії була подана 181 проектна заявка.

Під час реалізації проекту облаштовано експозицію в Музеї книги та друкарства, оновлено дизайн, використано інноваційні технології та нові просторові рішення експозиції.

На переконання ініціаторів проекту, він поліпшить туристичну привабливість музею та міста.

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Як повідомляв Укрінформ, торік на Рівненщині реалізували проект "Культурний Барбакан", який також втілений за результатами конкурсу "Малі міста — великі Враження", ініційованого Міністерством культури України.

Фото: www.rv.gov.ua