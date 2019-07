Букерівська премія оголосила лонглист номінантів

Журі Букерівської премії оприлюднило лонглист конкурсу в 2019 році.

Про це йдеться на сайті конкурсу.

Цьогоріч п'ять членів журі номінували 13 книжок:

Маргарет Етвуд «Заповіти» (The Testaments)

Кевін Беррі «Нічний човен до Танжера» (Night Boat to Tangier)

Оінкан Брейтвейт «Моя сестра, серійна вбивця» (My Sister, The Serial Killer)

Люсі Еллманн «Качки, Ньюберіпорт» (Ducks, Newburyport)

Бернардин Еварісто «Дівчина, Жінка, Інше» (Girl, Woman, Other)

Джон Ланчестер «Стіна» (The Wall)

Дебора Леві «Людина, що бачила все» (The Man Who Saw Everything)

Валерія Луїселлі «Архів загублених дітей» (Lost Children Archive)

Чигозі Обіома «Оркестр меншин» (An Orchestra of Minorities)

Макс Портер «Ленні» (Lanny)

Салман Рашді «Кіхотт» (Quichotte)

Еліф Шафак «10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World)

Дженетт Вінтерсон «Франкісштейн» (Frankissstein)

Зазначається, що список обрали зі 151 романа, які були опубліковані у Великій Британії або Ірландії з 1 жовтня 2018 по 30 вересня 2019 року.

Конкурс Букерівської премії з художньої літератури, який вперше був проведений у 1969 році. В ньому беруть учать письменники книг, які написані англійською мовою та видані у Великій Британії або Ірландії.