У Канаді вандали зруйнували популярний туристичний атракціон

Популярна серед туристів канатна дорога “Sea to Sky Gondola” у місті Скваміш в канадській провінції Британська Колумбія зірвалася на землю.

Про це під час прес-конференції розповіла інспектор Кара Траянс зі скамішського відділення Канадської королівської кінної поліції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На нашу думку кабель був перерізаний, це навмисний акт вандалізму", - сказала Кара.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки він відбувся у неробочий час. У адміністрації канатної дороги запевнили, що нещодавно провели технічний огляд і не виявили жодних відхилень. Трос, який обірвався, має товщину у 55 мм і здатний одночасно транспортувати 240 людей у 30 гондолах.

Збитки, яких зазнали власники канатної дороги, поки не встановлені, але майже всі кабінки впали на землю та розбилися.

Департаменту природних парків Британської Колумбії довелося закрити три пішохідні маршрути, розташовані під канатною дорогою.

Фото: канадська королівська кінна поліція